Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de abril de 2026
Clima Salta Hoy
Pronóstico del tiempo para hoy en Salta
Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas comenzarán desde un mínimo de 3.4°C subiendo gradualmente. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 10 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 91%. Es probable que el día sea agradable en general.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Al avanzar hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará unos suaves 21.2°C. Aunque el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, no se espera lluvia. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando máximos de 22 km/h, pero en su mayoría será tranquilo. Pasada la puesta del sol, alrededor de las 18:40, el ambiente se enfriará pero sin variaciones bruscas.