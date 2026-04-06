Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas comenzarán desde un mínimo de 3.4°C subiendo gradualmente. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 10 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 91%. Es probable que el día sea agradable en general.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Al avanzar hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará unos suaves 21.2°C. Aunque el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, no se espera lluvia. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando máximos de 22 km/h, pero en su mayoría será tranquilo. Pasada la puesta del sol, alrededor de las 18:40, el ambiente se enfriará pero sin variaciones bruscas.