La jornada en Tierra Del Fuego inicia con un ambiente parcialmente nuboso. Las condiciones climáticas en la mañana despuntan con temperaturas que rondan los -0.6°C. La probabilidad de precipitación es del 0%, y, aunque el viento mantiene una velocidad media de 4.7 km/h, la sensación térmica puede verse afectada por su intensidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde, el tiempo continúa nuboso con máximas que suben a 2.9°C. Los vientos alcanzarán una velocidad de 17 km/h, predominando del sector Noroeste. Cabe resaltar que la humedad se mantendrá en niveles del 96%, favoreciendo un ambiente fresco y húmedo a lo largo del día. A medida que avance la noche, no se registrarán precipitaciones, consolidando una noche tranquila.