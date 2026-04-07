Hoy, en Ciudad De Buenos Aires, el clima matutino se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.6°C, creando un inicio de día fresco. No se esperan precipitaciones, por lo que el ambiente se mantendrá seco con una humedad relativa que podría llegar al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, los cielos continuarán en su mayoría despejados, aunque es posible que se mantenga el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C, ofreciendo un entorno cálido y agradable para actividades al aire libre. El viento, comenzando con una velocidad moderada, podría alcanzar hasta los 12 km/h, proporcionando un leve refresco.