Hoy en Jujuy, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas estarán en un rango desde los 4.2°C hasta alcanzar 18.4°C en su punto máximo. No se esperan lluvias significativas, y la humedad rondará el 46%, por lo que se recomienda estar hidratado. Los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 10 km/h, ofreciendo una brisa ligera a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, Jujuy mantendrá condiciones parcialmente nubosas con vientos soplando a 13 km/h. La temperatura se espera que descienda gradualmente, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. No hay probabilidad de precipitaciones, lo que hace de esta jornada un día ideal para actividades al aire libre.