Este martes, 7 de abril de 2026, en La Pampa, el clima comenzará con un cielo mayormente claro. Durante las primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán frescas, con un mínimo de 7.1°C. A pesar de la delicada frescura matinal, el día estará exento de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, el tiempo en La Pampa mostrará un leve aumento en la nubosidad, ya que las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.4°C. No se esperan lluvias, y el viento tendrá una presencia moderada con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h.

Hacia la noche, la temperatura bajará gradualmente, y el cielo permanecerá parcialmente nublado. La humedad relativa del aire se mantendrá en torno al 40%, haciendo que el ambiente sea ligeramente seco.

Es importante recordar que siempre se recomienda estar atentos a los cambios del clima para evitar sorpresas.