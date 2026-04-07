Hoy en Santa Fe, el clima se mantendrá con condiciones generales de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que los vientos tendrán una velocidad media de aproximadamente 11 km/h. La humedad será del 85%, proporcionando una atmósfera ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, Santa Fe continuará con cielos entre despejados y nublados. La temperatura máxima alcanzará alrededor de los 18.5°C, ofreciendo un ambiente templado para el final del día. Los vientos se mantendrán relativamente suaves, sin cambios importantes. Es un buen momento para aprovechar las actividades al aire libre, siempre llevando una chaqueta ligera dado el cambio de temperatura al caer la noche.