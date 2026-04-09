Hoy en Tucumán, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas en las primeras horas estarán alrededor de 8.5°C, mientras que el viento alcanzará una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, el tiempo continuará con la tendencia de cielo parcialmente nuboso y se registrarán temperaturas máximas próximas a los 22.4°C. Por la noche, el viento ligeramente aumentará a una velocidad de 11 km/h, el mismo nivel que durante el día, proporcionando así una noche agradable para realizar actividades al aire libre.