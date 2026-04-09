Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de abril de 2026
Clima diario
Hoy en Tucumán, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas en las primeras horas estarán alrededor de 8.5°C, mientras que el viento alcanzará una velocidad máxima de 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Durante la tarde, el tiempo continuará con la tendencia de cielo parcialmente nuboso y se registrarán temperaturas máximas próximas a los 22.4°C. Por la noche, el viento ligeramente aumentará a una velocidad de 11 km/h, el mismo nivel que durante el día, proporcionando así una noche agradable para realizar actividades al aire libre.