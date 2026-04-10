En Tucumán, el clima de hoy se presenta con un cielo en su mayoría nuboso por la mañana, donde las temperaturas estarán fluctuando desde los 8.5°C hasta alcanzar los 22.4°C. Los vientos serán moderados, soplando a una velocidad promedio de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, manteniendo temperaturas que irán descendiendo paulatinamente hasta los 8.5°C. No se prevén precipitaciones significativas, y la humedad alcanzará un índice del 80%. Los vientos se mantendrán estables en términos de velocidad, asegurando una jornada tranquila.