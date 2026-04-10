Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de abril de 2026
Clima hoy
En Tucumán, el clima de hoy se presenta con un cielo en su mayoría nuboso por la mañana, donde las temperaturas estarán fluctuando desde los 8.5°C hasta alcanzar los 22.4°C. Los vientos serán moderados, soplando a una velocidad promedio de 7 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Durante la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, manteniendo temperaturas que irán descendiendo paulatinamente hasta los 8.5°C. No se prevén precipitaciones significativas, y la humedad alcanzará un índice del 80%. Los vientos se mantendrán estables en términos de velocidad, asegurando una jornada tranquila.