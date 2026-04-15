En la mañana de este miércoles 15 de abril de 2026, Buenos Aires amanece con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima registrada es de 5.6°C, haciendo que el comienzo del día sea fresco. No se anticipan precipitaciones para las primeras horas, por lo que el clima se presenta ideal para realizar actividades al aire libre. Para más detalles sobre el clima del día, considere revisar los pronósticos locales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el tiempo continuará siendo estable con cielos parcialmente nublados y sin previsión de lluvia. La temperatura máxima se espera que alcance los 15.7°C, proporcionando un ambiente moderado. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de hasta 10 km/h, lo que no debería representar inconvenientes en exteriores. La humedad máxima del día alcanzará el 92%, pero se espera que descienda a medida que avance la jornada. Este clima benigno es una excelente oportunidad para disfrutar de la ciudad.