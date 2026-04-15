Pronóstico del Clima en Formosa para esta mañana

Hoy en Formosa, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso y una humedad alrededor del 96%. Las temperaturas mínimas alcanzarán unos 7.9°C, lo que sugiere una mañana fresca pero agradable para quienes disfrutan de un poco de frío. Vientos suaves recorrerán la ciudad a una velocidad de hasta 10 km/h, manteniendo un ritmo constante y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avanza el día, las condiciones meteorológicas en Formosa se mantendrán con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 20.5°C, lo que ofrecerá un ambiente perfecto para actividades al aire libre. No se espera lluvia a lo largo de la jornada, por lo que es un buen momento para disfrutar de las atracciones naturales de la región sin preocuparse por el mal tiempo. Un viento leve soplará por la tarde con ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h, mientras que la humedad será del 41%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026

Hoy, Formosa verá aparecer el sol a las 07:37 y se despedirá de él alrededor de las 18:08. Estos horarios de salida y puesta de sol no solo determinan la cantidad de luz solar que recibirán los ciudadanos, sino que también afectan la planificación diaria de actividades al aire libre. Observaciones astronómicas durante estas horas podrían capturar hermosos paisajes y cielos despejados.

No olvides llevar una botella de agua para mantenerte hidratado durante las actividades del día, y usa protector solar si planeas estar expuesto al sol por largos periodos.