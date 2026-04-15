En La Pampa, la jornada de hoy comenzará con un clima nublado por la mañana. Las temperaturas estarán frescas, comenzando en 7.1°C y subiendo hasta los 18.4°C. La humedad percibida alcanzará un pico del 79%. Por la mañana no se espera lluvia, permitiendo disfrutar del aire sin precipitaciones. Los vientos correrán del este a una velocidad máxima de 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá nublado, pero sin probabilidades de lluvias significativas, manteniendo el tiempo seco. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima todavía en 18.4°C. El viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, proveniente principalmente del este. La noche concluirá de manera serena, sin previsión de cambios abruptos de tiempo.