Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril de 2026
Clima hoy
En la provincia de Misiones, el clima esperado para este miércoles será mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando desde un mínimo de 6.8°C. La humedad alcanzará el 51%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 22 km/h. No se espera precipitación para este periodo del día, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Para la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con la temperatura máxima ascendiendo a 18.2°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. Sin pronósticos de lluvia, la noche promete ser serena, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en torno al 97%, por lo que se recomienda vestir en capas para estar cómodo durante todo el día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 15 de abril de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas del día, el sol saldrá a las 06:56 y se pondrá a las 17:16. Es un momento perfecto para planificar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de las vistas del amanecer y el atardecer en Misiones.