Hoy en Jujuy, la mañana estará caracterizada por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que comenzarán en 4.2°C, aumentando gradualmente. Se espera que el clima mantenga estos niveles de nubosidad durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. A lo largo de la jornada, el viento soplará con una fuerza moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 85%, lo que contribuirá a la sensación de un ambiente fresco. El buen tiempo se prolongará en las horas tardías, con cielos despejados y sin precipitaciones previstas para cerrar el día en la región.