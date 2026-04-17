Pronóstico del tiempo para la mañana en Mendoza

En la mañana de este 17 de abril de 2026, Mendoza estará bajo un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 6.6°C hasta los 17.5°C. La clima estará marcado por una humedad del 62%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 11 km/h, lo que añade frescura al día. No se esperan precipitaciones significativas para la mañana de hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, el clima en Mendoza continuará siendo parcialmente nuboso. La temperatura para la tarde permanecerá entre los 17.5°C y una mínima de 6.6°C. Se mantendrán las condiciones de humedad en un nivel moderado, ideal para actividades al aire libre. Los vientos continuarán a una velocidad moderada de hasta 11 km/h. Para quienes disfruten de observar el cielo nocturno, el cielo despejado permitirá una buena visibilidad de las estrellas alrededor de las 21:00 horas.