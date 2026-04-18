Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

Hoy en Catamarca, el clima se presenta con un cielo mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan en torno a 6.4°C, ofreciendo una mañana fresca. La humedad alcanzará un nivel máximo del 65%, mientras que los vientos se moverán a una velocidad de hasta 16 km/h. No se prevé probabilidad de precipitaciones en este período.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, Catamarca experimentará un incremento de la temperatura alcanzando un máximo de 23.7°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso al ponerse el sol, y la humedad descenderá levemente. Los vientos aumentarán en velocidad, llegando a los 21 km/h. Sin embargo, no hay indicios de lluvia. Una noche ideal para actividades al aire libre.