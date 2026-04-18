Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Tiempo Catamarca
Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca, el clima se presenta con un cielo mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan en torno a 6.4°C, ofreciendo una mañana fresca. La humedad alcanzará un nivel máximo del 65%, mientras que los vientos se moverán a una velocidad de hasta 16 km/h. No se prevé probabilidad de precipitaciones en este período.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y noche, Catamarca experimentará un incremento de la temperatura alcanzando un máximo de 23.7°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso al ponerse el sol, y la humedad descenderá levemente. Los vientos aumentarán en velocidad, llegando a los 21 km/h. Sin embargo, no hay indicios de lluvia. Una noche ideal para actividades al aire libre.