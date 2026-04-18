Pronóstico del tiempo para Chaco hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
El tiempo hoy
En la mañana de este sábado 18 de abril de 2026, el clima en Chaco presentará algunas nubes y una temperatura mínima de 8.6°C. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad máxima de 9 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco para empezar el día. No se prevén lluvias, así que es un buen momento para realizar actividades al aire libre con tranquilidad.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco
Por la tarde y noche, el cielo en Chaco continuará con intervalos nubosos y la temperatura subirá hasta una máxima de 19.3°C. La humedad alcanzará el 92%, creando un ambiente húmedo pero confortable. El viento se mantendrá ligero, con una velocidad máxima de 9 km/h, proporcionando brisa suave. El riesgo de precipitaciones sigue siendo bajo, haciendo un día adecuado para paseos vespertinos.