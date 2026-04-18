Hoy en Chubut el clima estará marcado por un día parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 7.3°C. La mañana comenzará con cielo cubierto pero sin precipitaciones significativas. El viento soplará a una velocidad máxima de 8.5 km/h, lo que podría generar una ligera brisa durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y la noche, el tiempo continuará mayormente nublado con una máxima alcanzando los 14.7°C. Sin lluvias previstas, los chubutenses podrán disfrutar de una jornada tranquila en términos de precipitaciones. Sin embargo, se recomienda estar preparado para el viento, que podría alcanzar ráfagas de hasta 52 km/h. La humedad relativa del ambiente variará considerablemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de abril de 2026

En términos de observaciones astronómicas, el sol salió a las 08:49 y se espera que se ponga a las 17:51. Esto les ofrece a los residentes de Chubut un total de alrededor de 9 horas de luz natural para planificar sus actividades al aire libre.