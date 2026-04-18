En el amanecer de hoje, los residentes de Neuquén pueden esperar condiciones meteorológicas con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán cerca de los 4.9°C, mientras que el viento alcanzará una velocidad máxima de 27 km/h. La humedad relativa rondará el 75%, asegurando una sensación térmica fresca en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, las condiciones climatológicas continuarán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas aumentarán hasta alcanzar una máxima de 17°C. El viento seguirá siendo notable, con rachas que podrían llegar hasta los 27 km/h, así como una altísima humedad del 75%, la cual persistirá durante todo el día. Condiciones ideales para quienes disfrutan de un clima otoñal.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones durante toda la jornada, lo que hace que las actividades al aire libre no se vean afectadas por la lluvia. Sin embargo, el fuerte viento podría ser un factor a considerar para quienes planeen salir.