Hoy, el clima en Río Negro será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, y el ambiente se mantendrá fresco con una brisa leve. No se espera precipitación en este periodo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin contratiempos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán con poca nubosidad y temperatura máxima prevista de 17.1°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h, brindando una sensación térmica agradable. Hacia la noche, el tiempo continuará estable y se espera que el cielo esté mayormente despejado, favoreciendo una noche tranquila sin lluvias.

En resumen, se aconseja aprovechar el día para realizar actividades al aire libre, dada la escasa probabilidad de lluvia y la estabilidad del clima.