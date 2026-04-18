Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Estado del tiempo
Hoy en Santa Cruz, el clima presentará una mañana con cielos parcialmente nubosos y temperaturas bajas que oscilarán entre los 3.4°C en su punto más bajo y alcanzarán hasta los 7.3°C. El viento, que tendrá una velocidad media de 25 km/h, aportará una sensación térmica aún más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde y noche, las condiciones en Santa Cruz continuarán siendo de cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas permanecerán bajas durante este periodo, manteniéndose en torno a los 7.3°C de máxima. La humedad será significativa, alcanzando picos de hasta 95%, junto con vientos que correrán a una velocidad de 49 km/h, lo que puede incrementar la sensación de frío. Es aconsejable estar preparado y usar ropa abrigada para mitigar la exposición al frío.
Observaciones astronómicas
El amanecer en Santa Cruz está previsto para las 09:40 y el atardecer llegará alrededor de las 17:34 horas.