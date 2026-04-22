Esta clima en Córdoba se presenta con condiciones parcialmente nubosas y temperaturas que variarán a lo largo del día. Durante la mañana, se prevé que la temperatura mínima será de 7°C, y la humedad se mantendrá en torno al 31%. El viento será moderado, con velocidades que alcanzarán los 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las temperaturas alcanzarán el máximo de 21°C, y se mantendrá un cielo nuboso. La humedad tenderá a aumentar, alcanzando niveles del 54%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. En la noche, se mantendrán estas condiciones, con un ligero descenso de la temperatura. Los vientos se intensificarán levemente, llegando hasta los 19 km/h.