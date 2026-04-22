Hoy en Salta, el clima comenzará con un panorama que mantendrá el cielo mayormente despejado y temperaturas frescas rondando los 3.4°C. Los vientos se harán presentes durante la mañana con una velocidad que podría alcanzar hasta 8 km/h, mientras que la humedad se mantendrá estable en un 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avancemos hacia la tarde, el cielo continuará estando parcialmente nuboso y la temperatura máxima sobrepasará los 21.2°C. En la noche, el clima seguirá estable, sin probabilidad de precipitaciones, y los vientos se mantendrán entre 6 y 9 km/h.