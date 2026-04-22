Hoy, 22 de abril de 2026, el clima en Santa Cruz estará marcado por condiciones parcialmente nubosas. Por la mañana, se prevé que las temperaturas permanezcan en torno a los 3.4°C, proporcionando un ambiente fresco. El viento soplará con una velocidad media de alrededor de 22 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frío. En cuanto a la humedad, estará cerca del 80%, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el clima continuará con condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C, y el viento se mantendrá constante con potenciales ráfagas. No se anticipan precipitaciones, lo que garantiza una jornada sin lluvias. El viento seguirá registrando una velocidad media, mientras que la humedad podría variar levemente, permaneciendo alta.

Observación importante: No olvides llevar ropa adecuada para protegerte del frío y el viento al salir hoy.

En resumen, hoy Santa Cruz experimentará un día mayormente nuboso, con temperaturas bajas de entre 3.4°C y 7.3°C, y vientos moderados durante toda la jornada.