Clima matutino en Jujuy

Esta mañana en Jujuy, el clima estará despejado con una temperatura mínima de 4.2°C. Se anticipa que las primeras horas del día estarán mayormente libres de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 18.4°C. El viento soplará a velocidades que podrían llegar hasta los 10 km/h. La humedad estará en torno al 46%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de abril de 2026

El sol aparecerá a las 07:26 y se retirará a las 18:41, dejando poco más de 13 horas de luz diurna en Jujuy.