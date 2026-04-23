Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Pronóstico meteorológico
Clima matutino en Jujuy
Esta mañana en Jujuy, el clima estará despejado con una temperatura mínima de 4.2°C. Se anticipa que las primeras horas del día estarán mayormente libres de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 18.4°C. El viento soplará a velocidades que podrían llegar hasta los 10 km/h. La humedad estará en torno al 46%.
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A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 23 de abril de 2026
El sol aparecerá a las 07:26 y se retirará a las 18:41, dejando poco más de 13 horas de luz diurna en Jujuy.
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