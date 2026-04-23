Pronóstico del tiempo para esta mañana en Río Negro

En Río Negro, la mañana comienza con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. Aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, se espera un viento suave con una velocidad media de aproximadamente 13 km/h. La humedad máxima alcanzará el 82%, lo cual puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, el cielo seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían llegar hasta los 17.1°C. Se prevé una ligera brisa con vientos de hasta 22 km/h. Los niveles de humedad estarán cercanos al 45%.

Durante la noche, las condiciones se mantienen similares, con el mercurio bajando nuevamente a cifras cercanas a las mínimas matinales. Es un buen momento para disfrutar de la luz lunar, ya que la lluvia no está prevista.

Observaciones astronómicas

La salida del sol mañana será a las 08:09, mientras que la puesta se registrará a las 17:51. Aprovecha para disfrutar de un amanecer tranquilo y un atardecer encantador en Río Negro este jueves 23 de abril de 2026.