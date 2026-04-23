Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Clima del día
Pronóstico del tiempo para esta mañana en Río Negro
En Río Negro, la mañana comienza con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. Aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, se espera un viento suave con una velocidad media de aproximadamente 13 km/h. La humedad máxima alcanzará el 82%, lo cual puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
En la tarde, el cielo seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían llegar hasta los 17.1°C. Se prevé una ligera brisa con vientos de hasta 22 km/h. Los niveles de humedad estarán cercanos al 45%.
Durante la noche, las condiciones se mantienen similares, con el mercurio bajando nuevamente a cifras cercanas a las mínimas matinales. Es un buen momento para disfrutar de la luz lunar, ya que la lluvia no está prevista.
Observaciones astronómicas
La salida del sol mañana será a las 08:09, mientras que la puesta se registrará a las 17:51. Aprovecha para disfrutar de un amanecer tranquilo y un atardecer encantador en Río Negro este jueves 23 de abril de 2026.