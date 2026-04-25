Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Estado del clima
Hoy en Catamarca, el clima se presentará con cielo nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 6.4°C, por lo que se recomienda abrigarse bien si se sale temprano. No se espera lluvia en este periodo, pero habrá una leve brisa con vientos que alcanzarán los 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Para la tarde, la nubosidad seguirá presente, aunque las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C, ofreciendo un clima más cálido. Los vientos serán moderados con una velocidad de hasta 33 km/h, y la humedad llegará a un 65%. Al caer la noche, las condiciones climáticas no variarán significativamente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de abril de 2026
El sol en Catamarca saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, brindando un total de más de 10 horas de luz solar. Será un día adecuado para realizar actividades al aire libre si se lo permite el clima.