Hoy en Catamarca, el clima se presentará con cielo nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 6.4°C, por lo que se recomienda abrigarse bien si se sale temprano. No se espera lluvia en este periodo, pero habrá una leve brisa con vientos que alcanzarán los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde, la nubosidad seguirá presente, aunque las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C, ofreciendo un clima más cálido. Los vientos serán moderados con una velocidad de hasta 33 km/h, y la humedad llegará a un 65%. Al caer la noche, las condiciones climáticas no variarán significativamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de abril de 2026

El sol en Catamarca saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33, brindando un total de más de 10 horas de luz solar. Será un día adecuado para realizar actividades al aire libre si se lo permite el clima.