Hoy en Chubut, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco al inicio del día. No se esperan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco. La humedad será moderada, contribuyendo a una sensación térmica agradable para aquellos que temprano decidan salir al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, Chubut continuará con condiciones de cielo parcialmente nuboso, con expectativas de temperatura máximas alcanzando los 14.7°C. Los vientos serán leves, con una velocidad media aproximada de 31 km/h. Esto permitirá desarrollar actividades al aire libre con cierta comodidad. La posibilidad de aguaceros se mantiene baja, asegurando un final de día relativamente tranquilo para los habitantes y visitantes de esta región patagónica.