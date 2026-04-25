Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Clima Actual
Hoy en Ciudad De Buenos Aires se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre los 8.6°C y los 16°C. Durante la mañana, el clima mostrará cielos con intervalos de sol y nubes, aunque la temperatura no superará los 16 grados.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán similares, manteniéndose los cielos parcialmente nubosos. El viento soplará a una velocidad media de 10 km/h, lo cual podría aportar cierta frescura al ambiente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de abril de 2026
El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Estas observaciones astronómicas son ideales para aquellos que disfrutan de ver el amanecer o contemplar el crepúsculo vespertino.
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