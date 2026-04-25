Hoy en Ciudad De Buenos Aires se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre los 8.6°C y los 16°C. Durante la mañana, el clima mostrará cielos con intervalos de sol y nubes, aunque la temperatura no superará los 16 grados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán similares, manteniéndose los cielos parcialmente nubosos. El viento soplará a una velocidad media de 10 km/h, lo cual podría aportar cierta frescura al ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de abril de 2026

El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Estas observaciones astronómicas son ideales para aquellos que disfrutan de ver el amanecer o contemplar el crepúsculo vespertino.