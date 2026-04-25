Para este clima del sábado 25 de abril de 2026, en Córdoba se anticipa una jornada con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas por la mañana, con un mínimo de 7.3°C. La sensación térmica podría ser más baja debido a vientos moderados del sur, con una velocidad máxima de aproximadamente 12 km/h. La humedad relativa alcanzará el 54%, así que es recomendable estar abrigados si vas a salir de casa temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 21.9°C, mantenido el patrón de cielo parcialmente nuboso. Aunque la probabilidad de precipitación es mínima (0%), es ideal para disfrutar actividades al aire libre, manteniendo siempre la precaución de protegerse del viento que rondará a una velocidad máxima de 19 km/h.

Al llegar la noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables, con una leve disminución en la temperatura hacia los 13°C, bajo un cielo que continuará parcialmente cubierto. Así que no dudes en llevar una chaqueta ligera si planeas actividades nocturnas al aire libre en Córdoba.