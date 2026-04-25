Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Clima Hoy
Para este clima del sábado 25 de abril de 2026, en Córdoba se anticipa una jornada con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas por la mañana, con un mínimo de 7.3°C. La sensación térmica podría ser más baja debido a vientos moderados del sur, con una velocidad máxima de aproximadamente 12 km/h. La humedad relativa alcanzará el 54%, así que es recomendable estar abrigados si vas a salir de casa temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 21.9°C, mantenido el patrón de cielo parcialmente nuboso. Aunque la probabilidad de precipitación es mínima (0%), es ideal para disfrutar actividades al aire libre, manteniendo siempre la precaución de protegerse del viento que rondará a una velocidad máxima de 19 km/h.
Al llegar la noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables, con una leve disminución en la temperatura hacia los 13°C, bajo un cielo que continuará parcialmente cubierto. Así que no dudes en llevar una chaqueta ligera si planeas actividades nocturnas al aire libre en Córdoba.