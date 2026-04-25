En el inicio de este sábado, el clima en Corrientes estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas serán frescas, con mínimas alrededor de 8.2°C. No se prevén precipitaciones en la mañana. La humedad se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 44%. Los vientos soplarán desde diversos sectores con una intensidad que alcanzará los 9 km/h, aportando frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, Corrientes experimentará un incremento en las temperaturas, alcanzando máximas de 18.8°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso a lo largo del día. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, lo que asegurará condiciones agradables para actividades al aire libre. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo una jornada generalizada sin sobresaltos climáticos significativos. Se recomienda seguir las actualizaciones del clima para cualquier cambio inesperado.