El clima en Formosa este sábado estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.9°C, ofreciendo una mañana fresca. Enlace a más detalles sobre el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20.5°C. La humedad relativa estará alrededor del 96%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado. El viento soplará a una velocidad máxima de 9 km/h. Durante la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares con cielos en su mayoría despejados.

Observaciones astronómicas: Hoy, el sol sale a las 07:02 y se pondrá a las 18:08. Esto nos brinda un día luminoso de aproximadamente 11 horas, ideal para actividades al aire libre. La fase lunar será menguante, haciendo que la noche sea ideal para la observación de estrellas.