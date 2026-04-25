Para hoy en Jujuy, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4.2°C en las primeras horas del día, incrementándose gradualmente hasta alcanzar máximas de 18.4°C.

El nivel de humedad permanecerá alrededor del 46%, con vientos leves que alcanzarán una velocidad de hasta 10 km/h. No hay previsión de lluvia, lo que hará que la sensación térmica sea bastante cálida pese a las nubes. Se recomienda utilizar ropa ligera durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que el día avance hacia la tarde y noche, el clima se mantendrá estable, con cielos nubosos pero sin indicios de precipitaciones. Las temperaturas rondarán los 18°C, manteniendo el ambiente templado. Es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se piensa salir por la noche, ya que la temperatura podría descender cerca del final del día.

El día concluirá con una puesta de sol que se espera alrededor de las 18:41, proporcionando un ambiente tranquilo para cierre de jornada.