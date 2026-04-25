Clima en La Rioja: mañana soleada

El día en La Rioja comenzará con un clima predominantemente soleado, presentando temperaturas mínimas alrededor de los 6°C. La mañana se muestra ideal para actividades al aire libre, ya que no hay precipitación esperada. Además, la velocidad del viento alcanzará máximas de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, el cielo pasará a un estado parcialmente nuboso, con temperaturas máximas llegando a 21.1°C. La humedad en el aire estará en torno al 40%, haciendo de este un día confortable en términos de sensación térmica. El viento podría alcanzar picos de hasta 21 km/h, pero no generará complicaciones significativas. A medida que el día avanza, el riesgo de lluvias es bajo, manteniendo condiciones secas.