Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un amanecer a las 08:05, donde se puede esperar un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán desde una mínima de 5.6°C hasta alcanzarse los 15.7°C. Por la mañana, los vientos soplarán con una velocidad media de aproximadamente 22 km/h, otorgando a la ciudad una brisa fresca pero no muy intensa. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, llegando hasta el 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Ya por la tarde y noche, el sol se ocultará a las 17:52, y se experimentará una leve disminución de la temperatura, rondando los 15.7°C como máximo. Se mantendrá el cielo parcialmente cubierto de nubes, lo que podría influir en la percepción térmica, haciéndola sentir un poco más fresca de lo que los termómetros marcan. Los vientos continuarán soplando, con ráfagas que no superarán los 21 km/h, garantizando tranquilidad en las calles porteñas.