Pronóstico en Catamarca para esta mañana

Hoy por la mañana en Catamarca, el clima se presentará mayormente nublado, lo que puede ocasionar que el día inicie de manera opaca. Las temperaturas bajarán hasta los 6.4°C. No se espera precipitación alguna durante esta franja horaria, manteniendo así las calles secas. Sin embargo, la sensación de humedad será notable, con un 37% de humedad relativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche en Catamarca, se prevé que el clima continúe siendo mayormente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C, una subida significativa comparada con la mínima en la mañana. El viento soplará con una velocidad máxima de hasta 33 km/h, por lo que es recomendable asegurar bien los objetos ligeros en el exterior. La humedad, aunque un poco más baja que en la mañana, se mantendrá en un nivel bastante alto a lo largo del día.