Mendoza teñido de blanco: las imágenes más espectaculares de la nieve y la alerta del SMN sobre el clima

Nieva en Mendoza. Foto: Freepik.

El ingreso de un frente polar en Mendoza comenzó a sentirse con fuerza este miércoles y ya dejó las primeras nevadas en zonas bajas del Valle de Uco y San Rafael, un fenómeno poco frecuente que marca el inicio de varios días de intenso frío en toda la provincia. De acuerdo con la Dirección Provincial de Defensa Civil, desde las primeras horas de la mañana se registran precipitaciones en gran parte del territorio mendocino.

Nieva en Mendoza. Foto: Web.

Mientras en el llano predominan las lluvias y lloviznas, en el oeste provincial las bajas temperaturas favorecieron la aparición de neviscas y nevadas que alcanzaron sectores bajos del Valle de Uco y del departamento de San Rafael. El fenómeno está asociado al ingreso de una masa de aire polar acompañada por viento del sur, que comenzó durante la madrugada y se mantendrá hasta aproximadamente las 21. Durante la mañana, se registraron ráfagas de entre 25 y 30 km/h, aunque en algunas zonas podrían intensificarse.

Las precipitaciones comenzaron cerca de las 5 en la Zona Sur y, dos horas más tarde, se extendieron al resto de Mendoza. Según el pronóstico oficial, las lluvias y las nevadas en el llano persistirán hasta alrededor de las 19, mientras que luego continuará el cielo mayormente nublado.

Malargüe y la nieve Foto: X/@MendozaPost

Alerta meteorológica en Mendoza por nieve

En la cordillera y la precordillera también se mantienen las nevadas de baja intensidad, condiciones que persistirán durante buena parte de la jornada.

Nieve en Mendoza. Foto: X/@eduardopocai

Además, el sistema frontal llega acompañado por una alerta meteorológica por tormentas, lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas extremas. Se prevén acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, nevadas con espesores de 5 a 15 centímetros según la zona y ráfagas que podrían alcanzar entre 65 y 100 km/h en los sectores más afectados.

En cuanto a las temperaturas, este miércoles la máxima apenas oscilará entre 4°C y 5°C, mientras que las mínimas llegarán a -2°C en Malargüe y en las zonas bajas del Valle de Uco. En el resto de la provincia se esperan registros de entre 1°C y 2°C.

El alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Foto: X/@SMN_Argentina

El frío continuará durante el jueves 2, con máximas nuevamente cercanas a los 5°C y mínimas de hasta -5°C en Malargüe y el Valle de Uco. Aunque durante la mañana podría registrarse una mejora parcial, el cielo volverá a cubrirse y no se descartan lloviznas aisladas.

Para el viernes 3 no se pronostican precipitaciones, pero persistirán las bajas temperaturas y las heladas generalizadas durante las primeras horas del día.

Ante este panorama, Defensa Civil mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y recomienda extremar las precauciones al circular por rutas provinciales y de montaña, además de tomar medidas para prevenir los efectos del frío intenso, que podría tener un impacto leve a moderado sobre la salud de la población más vulnerable.