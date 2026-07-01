Llega el día más frío del año al AMBA: cuándo será, qué zonas tendrán heladas y cuánto marcará el termómetro

Ola polar en Buenos Aires Foto: NA

El invierno golpeará con fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires en los próximos días. El ingreso de una masa de aire polar de origen antártico provocará un marcado descenso de temperatura y dejará una de las mañanas más frías de lo que va del año en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes 3 de julio se perfila como la jornada más fría de 2026 en el AMBA.

El fenómeno se hará sentir especialmente durante las primeras horas del día, cuando se esperan heladas en distintos puntos del Gran Buenos Aires y valores térmicos cercanos o inferiores a los 0 grados en varias localidades. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la mínima se ubicaría alrededor de 1°C, aunque la sensación térmica podría ser aún más baja por efecto del aire frío.

Cuándo será el día más frío del año en Buenos Aires

De acuerdo con la información meteorológica disponible, el momento más intenso de esta irrupción polar llegará hacia el cierre de la semana. El viernes 3 de julio será el día apuntado por los pronósticos como el más frío del año en el AMBA, luego de varios días consecutivos con temperaturas muy bajas.

La masa de aire frío ingresará primero por el sur del país y avanzará luego hacia el centro y el norte argentino. En Buenos Aires, ese proceso se traducirá en mañanas heladas, tardes frías y muy poca recuperación térmica, incluso en las horas de mayor presencia solar.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

A diferencia de otros episodios de mal tiempo, esta vez el frío no estará acompañado por lluvias en el AMBA. El escenario previsto indica tiempo estable, cielo con poca nubosidad y ausencia de precipitaciones, aunque eso no impedirá que el ambiente se mantenga muy frío durante toda la jornada.

Qué zonas del AMBA tendrán heladas y mínimas bajo cero

Las áreas más afectadas serán las del sur y sudoeste del Conurbano bonaerense, donde las mínimas podrían caer por debajo de los 0°C. Entre las localidades señaladas por los reportes aparecen Ezeiza, Cañuelas, Quilmes y Berazategui, donde se esperan heladas desde temprano.

En la Ciudad de Buenos Aires y en parte de la zona norte del Gran Buenos Aires, los registros serían algo más altos, aunque igualmente extremos para la región. Allí, la temperatura mínima rondaría 1 grado, con una sensación térmica que podría ubicarse por debajo de ese valor durante la madrugada y el amanecer.

Este tipo de eventos suele sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas, barrios periféricos, sectores suburbanos y áreas con menor densidad edilicia, donde el enfriamiento nocturno es más pronunciado. Por eso, las heladas podrían ser visibles sobre pasto, autos, techos y superficies expuestas durante las primeras horas del viernes.

Cómo estará el clima antes del fin de semana

El frío no será un episodio aislado de una sola mañana. La llegada del aire polar mantendrá al AMBA bajo un patrón de temperaturas muy bajas durante varios días, con mínimas que se moverán en valores invernales extremos y máximas moderadas, sin un repunte significativo durante la tarde.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

El viernes concentrará el pico del descenso térmico, pero la sensación de frío intenso comenzará a sentirse antes. El escenario previsto combina aire seco, estabilidad atmosférica y viento frío, una fórmula que favorece madrugadas muy duras y mañanas con alto riesgo de heladas.

Para quienes deban salir temprano, la recomendación es planificar con anticipación: abrigo por capas, guantes, bufanda y protección para niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios. También resulta clave revisar el estado de estufas, calefones y artefactos de calefacción.

Recomendaciones ante la ola polar

Ante temperaturas tan bajas, las autoridades suelen insistir en medidas básicas de prevención. Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, mantener los ambientes ventilados si se utilizan sistemas de calefacción a gas y no recurrir a hornallas u hornos para calentar la vivienda. Las recomendaciones también incluyen prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas en situación de calle y mascotas.

El uso seguro de calefactores es fundamental para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un riesgo que aumenta durante las jornadas de frío extremo. Por eso, se aconseja verificar que la llama sea azul, dejar siempre una ventilación mínima y controlar que los equipos estén en buen estado.

¿Puede romper récords históricos de frío?

Aunque el episodio será uno de los más intensos de 2026, los valores previstos todavía quedarían lejos de algunos registros históricos del AMBA. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió el 9 de julio de 1918, cuando la entonces Capital Federal registró-5,4°C, una de las marcas más bajas medidas oficialmente en la ciudad.

También permanecen en la memoria climática otros eventos, como la ola polar de junio de 1967 y la histórica nevada del 9 de julio de 2007, que sorprendió a la Ciudad de Buenos Aires y a gran parte del Conurbano.

Sin llegar a esos extremos históricos, el frío de esta semana será suficiente para convertir al viernes en una jornada clave del invierno porteño. El AMBA se prepara para una mañana bajo cero en varios puntos, con heladas, abrigos pesados y una certeza: el aire polar llegó para hacerse sentir.