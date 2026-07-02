La ola polar golpea a Buenos Aires: ¿puede nevar en el AMBA?

Histórica nevada en Buenos Aires en 2007. Foto: NA

En medio del importante descenso de temperaturas que presentó el centro porteño y sus alrededores, crece la expectativa por la posible caída de nieve en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, un fenómeno que ocurrió en 2007.

¿Puede nevar en Buenos Aires?

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de frío intenso para gran parte de la provincia bonaerense y advirtió sobre la posibilidad de nevadas en distintas ciudades, por el momento no ocurrió lo mismo con el AMBA.

Según las previsiones oficiales, una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas y generará condiciones favorables para que se registren nevadas aisladas en algunos sectores sobre el fin de esta semana.

Histórica nevada en Buenos Aires en 2007. Foto: NA

Sin embargo, las condiciones del área céntrica no alcanzan la humedad en la atmósfera ni las precipitaciones necesarias para que se produzca una nevada.

Entre las localidades donde existe la posibilidad de observar este fenómeno se encuentran Mar del Plata, Sierra de la Ventana y Balcarce, además de otras zonas del sur y sudoeste de la provincia que permanecerán bajo la influencia del aire frío.

Si bien no se espera una nevada generalizada, el fenómeno podría presentarse de manera puntual, especialmente en áreas elevadas y en localidades donde el termómetro se mantenga cerca o por debajo de los 0 °C.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires

Viernes: mínima de -1 °C y máxima de 10 °C con cielo parcialmente nublado.

Sábado: mínima de 3 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.

Domingo: mínima de 9 °C y máxima de 13 °C. Se esperan lluvias aisladas a partir de la tarde.

Lunes: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo nublado y vientos fuertes de hasta 31 km/h.

Martes: mínima de 5 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.

Más allá de la posibilidad de nieve, el protagonista será el frío polar, con temperaturas muy bajas en gran parte del territorio bonaerense. Las heladas volverán a hacerse presentes durante las primeras horas del día y el ambiente se mantendrá muy frío incluso durante la tarde.

Mar del Plata amaneció de blanco por la nieve

Las nevadas ya alcanzaron distintos puntos del país, pero fue Mar del Plata la ciudad que se llevó todas las miradas al amanecer de este jueves 2 de julio, cuando sus calles, plazas y playas aparecieron cubiertas por un manto blanco, tal como ocurrió aquel 1 de agosto de 1991.

Nieve en Mar del Plata.

Las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas favorecieron a la caída de la nieve en la ciudad balnearia, cuya postal fue captada por vecinos y turistas que se vieron contentos por este fenómeno. Las imágenes mostraron postales poco habituales para uno de los destinos turísticos más importantes de la costa atlántica.

La nevada comenzó durante las primeras horas del día y transformó distintos sectores de Mar del Plata en escenarios completamente blancos. Calles, veredas, parques e incluso las playas ofrecieron una imagen poco frecuente que despertó el entusiasmo de quienes tuvieron la oportunidad de presenciar el fenómeno.