Mar del Plata amaneció de blanco: las impactantes imágenes de la nieve que dejó la ola polar Foto: Canal 26

El invierno se hace sentir con fuerza en la Argentina y el comienzo de julio llegó acompañado por un fenómeno que sorprendió a miles de personas: la nieve. Las nevadas alcanzaron distintos puntos del país, pero fue Mar del Plata la ciudad que se llevó todas las miradas al amanecer de este jueves, cuando sus calles, plazas y playas aparecieron cubiertas por un manto blanco, tal como ocurrió aquel 1 de agosto de 1991.

Las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas favorecieron a la caída de la nieve en la ciudad balnearia, cuya postal fue captada por vecinos y turistas que se vieron contentos por este fenómeno. Las imágenes mostraron postales poco habituales para uno de los destinos turísticos más importantes de la costa atlántica.

Nieva en Mar del Plata. Fuente: X

Poco antes de las 8 de la mañana, los termómetros marcaron -1 °C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -3,4 °C, producto de la intensa ola de frío que afecta a gran parte del país.

La nevada comenzó durante las primeras horas del día y transformó distintos sectores de Mar del Plata en escenarios completamente blancos. Calles, veredas, parques e incluso las playas ofrecieron una imagen poco frecuente que despertó el entusiasmo de quienes tuvieron la oportunidad de presenciar el fenómeno.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata

El pronóstico anticipa que la jornada continuará con mucho frío. La temperatura máxima apenas alcanzará los 7 °C, mientras que se esperan lluvias durante buena parte del día.

Por su parte, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular debido a las bajas temperaturas y a la posible formación de hielo en calles y veredas. Mientras tanto, las imágenes de Mar del Plata completamente nevada siguen recorriendo las redes sociales y se convierten en una de las postales más impactantes que dejó el comienzo de julio en la Argentina.

Nieva en Mar del Plata. Fuente: X

Cómo seguirá el tiempo y cuándo llega el alivio

El viernes el aire polar continuará dominando las condiciones meteorológicas. El SMN anticipa que las temperaturas mínimas serán incluso más bajas que las del jueves, aunque durante la tarde se espera una leve recuperación térmica, con máximas que volverán a ubicarse en los dos dígitos.

A pesar de ese pequeño repunte vespertino, el ambiente seguirá siendo muy frío y las heladas volverán a registrarse al amanecer.

Nieve en Mar del Plata Foto: X

La ola polar continuará durante los próximos días

Los pronósticos indican que la masa de aire frío continuará afectando al AMBA durante los primeros días de julio, manteniendo condiciones típicas de una ola polar, con mañanas gélidas, tardes frescas y escasas probabilidades de lluvias.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío durante las primeras horas del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas.