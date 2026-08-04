Tiene una laguna, una reserva natural llena de fauna y casonas antiguas: el pueblo perfecto para desconectar de la ciudad

Tiene una laguna inmensa, una reserva natural llena de fauna y casonas antiguas: el pueblo perfecto para desconectar de la ciudad. Foto: Foto: Lasflores.tur.ar

A poco más de dos horas y media en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, Las Flores se transformó en uno de los pueblos preferidos para quienes buscan desconectarse de la ciudad sin alejarse demasiado. Este rincón bonaerense combina paisajes naturales, historia y tranquilidad, con propuestas para toda la familia.

El corazón verde de la ciudad es la Laguna del Difunto Manuel, rodeada por el Parque Plaza Montero. Ahí, los visitantes pueden caminar por senderos, recorrer el lugar en bicicleta, practicar canotaje o disfrutar del entorno mientras observan la fauna silvestre que habita el humedal.

La estación de tren de Las Flores. Foto: Foto: Lasflores.tur.ar

Cómo es la Reserva Natural Laguna del Difunto Manuel

Junto al parque se extiende la Reserva Natural Laguna del Difunto Manuel, un área protegida de 29 hectáreas que conserva pastizales pampeanos y juncales típicos de la región. El lugar es refugio de carpinchos, coipos, tortugas de laguna y más de 90 especies de aves, como cisnes de cuello negro, garzas, gallaretas y macáes, lo que la convierte en un punto clave para el avistaje de fauna.

El ambiente relajado y la variedad de actividades al aire libre hacen de la laguna y su reserva el principal atractivo de Las Flores, ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

El centro cívico de Las Flores. Foto: Foto: Lasflores.tur.ar

Qué hacer en Las Flores: historia, cultura y paseos para todos

La ciudad ofrece mucho más que su entorno natural. Entre los imperdibles se destacan:

Centro Cívico: reúne la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el Palacio Municipal y la Escuela Nº 21, un conjunto arquitectónico diseñado por el italiano Pedro Petrocchi.

Museo Histórico: funciona en la antigua cárcel de 1878 y exhibe objetos, documentos y piezas que narran la historia local.

Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino: expone fósiles de mamíferos prehistóricos hallados en la Cuenca del Salado.

Jardín Botánico: creado en 1977, permite observar distintas especies vegetales, un estanque ornamental y colecciones de semillas y maderas.

Plazas y espacios verdes: distribuidos por toda la ciudad, ideales para descansar o recorrer a pie.

Así es el jardín botánico. Foto: Foto: Lasflores.tur.ar

Cómo llegar a Las Flores desde la Ciudad de Buenos Aires

Ubicada sobre la Ruta Nacional 3, Las Flores está a unos 190 kilómetros de la Capital Federal. El viaje en auto demanda aproximadamente dos horas y media, lo que la convierte en una opción accesible para una escapada de fin de semana.

Gracias a su combinación de naturaleza, patrimonio histórico y actividades al aire libre, Las Flores se consolidó como uno de los destinos bonaerenses más interesantes para descubrir cerca de Buenos Aires.