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Llega la Fiesta Nacional del Salame Quintero: fechas confirmadas y cuándo empieza la preinscripción de puestos

Como todos los años, la fiesta gastronómica tiene como objetivo reunir a productores, emprendedores y miles de visitantes que llegan para disfrutar de uno de los eventos más tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Cuándo será la edición 2026 de la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes.
Cuándo será la edición 2026 de la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.
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La ciudad bonaerense de Mercedes ya se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero y confirmó la apertura de la preinscripción para quienes deseen participar con puestos de gastronomía, artesanías, productos regionales y espacios comerciales o promocionales.

La fiesta se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre y, como cada año, reunirá a productores, emprendedores y miles de visitantes que llegan para disfrutar de uno de los eventos gastronómicos más tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

Vuelve una nueva edición de la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Cuándo se realiza la Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes

La Municipalidad de Mercedes confirmó que la próxima edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de septiembre. Como parte de la organización, el municipio abrió el proceso de postulación para puestos de:

  • Artesanos
  • Gastronomía
  • Bebidas
  • Productos regionales
  • Espacios comerciales
  • Stands promocionales

Desde la comuna señalaron que, con el objetivo de priorizar el trabajo de la comunidad local, es requisito indispensable tener domicilio en la ciudad de Mercedes para poder postularse.

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Se abrió la preinscripción para la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Preinscripción presencial de puestos: fechas, horarios y requisitos para anotarse

La preinscripción será exclusivamente presencial en la Dirección de Turismo, ubicada en Av. 40 y 21, Complejo Cultural La Trocha, entre el martes 4 y el miércoles 12 de agosto.

Los horarios de atención serán:

  • Martes, jueves y viernes: de 9 a 14 horas.
  • Lunes 10, miércoles 5 y miércoles 12 de agosto: de 9 a 16 horas.

Además, los requisitos para anotarse para gastronomía, bebidas, pastelería y productos regionales son los siguientes:

  • DNI del titular con domicilio en Mercedes.
  • Carné de Manipulación de Alimentos.
  • Libreta Sanitaria vigente expedida en Mercedes.
  • Propuesta detallada del producto que se comercializará.

Para artesanos, microemprendedores y revendedores, los requisitos son los siguientes:

  • DNI del titular con domicilio en Mercedes.
  • Muestra física del producto o artesanía para su correspondiente fiscalización.

Desde la Municipalidad invitaron a todos los emprendedores y comerciantes mercedinos a participar de esta nueva edición de la tradicional fiesta.

Cómo llegar a Mercedes desde CABA

Mercedes se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y el viaje en auto demanda alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito.

La forma más habitual de llegar es tomar el Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta la Ruta Nacional 5, que conduce directamente a la ciudad.

También es posible viajar en tren de la línea Sarmiento, con combinación hacia Mercedes, o en servicios de ómnibus que parten desde la Terminal de Retiro.

Cómo fue la Fiesta Nacional del Salame Quintero del 2025

La edición 2025 convocó a miles de personas durante un fin de semana dedicado a la gastronomía y a la producción local.

El tradicional salame quintero fue el gran protagonista, acompañado por una amplia oferta de embutidos, quesos, fiambres, cervezas artesanales, vinos, productos regionales y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Además, el predio contó con una feria de artesanos y emprendedores, espectáculos musicales en vivo, actividades culturales y espacios recreativos, consolidando a la Fiesta Nacional del Salame Quintero como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Fiestas RegionalesSalameMercedes
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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