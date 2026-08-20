Mañanas frías y tardes ideales para realizar actividad física: cómo estará el clima en Buenos Aires este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por lluvias y fuertes vientos: cuáles son las provincias afectadas. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana marcada por la estabilidad atmosférica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde no se prevén lluvias y las temperaturas mantendrán una tendencia descendente durante los próximos días. Mientras tanto, siete provincias del país permanecen bajo alertas meteorológicas por lluvias y fuertes vientos.

Para este jueves 20 de agosto, el pronóstico oficial prevé una jornada con condiciones estables, cielo con nubosidad variable y ausencia de precipitaciones. La temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C. Además, el viento soplará con intensidad moderada y podría registrar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: llegan mañanas más frías y sin lluvias

De acuerdo con el informe del SMN, entre el viernes y el domingo se consolidará un marcado descenso térmico en el AMBA. Las temperaturas mínimas llegarán a los 4°C, mientras que las máximas no superarán los 13°C, configurando un escenario típicamente invernal para la región.

Durante ese período, el cielo permanecerá mayormente despejado y la probabilidad de lluvias continuará en 0%, favoreciendo jornadas secas y de buena visibilidad. Los vientos rotarán del oeste al sur, aunque sin ráfagas significativas previstas.

Las condiciones meteorológicas tampoco mostrarán cambios importantes al inicio de la próxima semana. Para el lunes 24 y martes 25, el organismo nacional pronostica temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 17°C. Si bien se espera un aumento gradual de la nubosidad hacia el martes, no hay lluvias previstas en el corto plazo.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: llegan mañanas más frías y sin lluvias. Foto: NA

Alerta amarilla por lluvias y fuertes vientos: cuáles son las provincias afectadas

Mientras el centro del país transita un período de estabilidad, varias provincias continúan bajo vigilancia meteorológica. El SMN emitió alertas amarillas por lluvias para Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa y Santa Fe.

Este nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Por otra parte, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Ante este tipo de eventos, el SMN recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, permanecer alejados de árboles, postes y carteles publicitarios, y evitar refugiarse debajo de estructuras inestables.

Dentro de Buenos Aires, Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica se encuentran bajo alerta amarilla. La región experimentará un marcado deterioro de las condiciones climáticas provocado por vientos intensos del sector sur, los cuales mantendrán velocidades constantes de entre 40 y 60 km/h.

En síntesis, el AMBA se encamina a vivir una semana completamente seca, con temperaturas en descenso y mañanas frías que volverán a reflejar las condiciones típicas del invierno, en contraste con las alertas meteorológicas que afectan a distintas provincias del norte, el Litoral y la Patagonia.

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