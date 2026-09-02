De la “mini primavera” a las tormentas y el frío extremo: el fenómeno que cambia el clima en Buenos Aires

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

El clima en Buenos Aires dará un giro marcado durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una tormenta pondrá fin al calor y abrirá paso a un período de frío persistente sobre toda la región metropolitana.

El cambio comenzará con lluvias intensas y abundante humedad, antes de un descenso brusco de las temperaturas. Tras la tormenta, el calor perderá terreno y el frío dominará el fin de semana, según indica el pronóstico oficial para Buenos Aires.

Tormentas primero, frío después: la secuencia que cambia el tiempo en Buenos Aires

El cambio comenzará durante la madrugada del jueves 3 de septiembre, cuando las tormentas fuertes avanzarán sobre Buenos Aires. La jornada tendrá una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C, antes de una mejora parcial durante la tarde, con disminución de la inestabilidad y cielo parcialmente nublado.

Detrás de las tormentas ingresará una masa de aire más frío que provocará un descenso gradual del termómetro. El viernes tendrá una mínima de 10 °C, pero el cambio se profundizará durante el fin de semana, con máximas cada vez más bajas y mañanas plenamente invernales.

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

Cuándo llega el tormentón al AMBA

El tormentón llegará al AMBA durante la madrugada del jueves y continuará durante la mañana, con lluvias de variada intensidad y condiciones de fuerte inestabilidad. Ese será el tramo más complicado del pronóstico, especialmente para quienes deban circular temprano o realizar actividades al aire libre.

Durante la segunda parte del día, las tormentas comenzarán a perder intensidad y el cielo quedará parcialmente nublado. Aun así, la humedad persistirá y el cambio de aire ya estará en marcha, preparando el marcado descenso de temperatura previsto desde el viernes sobre Buenos Aires.

Cuándo llega el frío extremo a Buenos Aires

El frío comenzará a sentirse desde el viernes, cuando la mínima baje hasta los 10 °C y la máxima no supere los 17 °C. El sábado profundizará esa tendencia, con temperaturas de entre 8 °C y 14 °C, cielo parcialmente nublado y una recuperación térmica limitada.

El período más frío llegará entre el domingo y el lunes. El primero tendrá una mínima de 5 °C, mientras que al otro día el termómetro caerá hasta los 4 °C. Aunque la máxima repuntará a 14 °C, el cielo mayormente nublado mantendrá una sensación plenamente invernal.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires, día por día