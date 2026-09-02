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De la “mini primavera” a las tormentas y el frío extremo: el fenómeno que cambia el clima en Buenos Aires

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio brusco del clima, con tormentas fuertes que desplazarán las tardes templadas y darán paso a un marcado descenso de las temperaturas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias y tormentas en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons
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El clima en Buenos Aires dará un giro marcado durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una tormenta pondrá fin al calor y abrirá paso a un período de frío persistente sobre toda la región metropolitana.

El cambio comenzará con lluvias intensas y abundante humedad, antes de un descenso brusco de las temperaturas. Tras la tormenta, el calor perderá terreno y el frío dominará el fin de semana, según indica el pronóstico oficial para Buenos Aires.

Tormentas primero, frío después: la secuencia que cambia el tiempo en Buenos Aires

El cambio comenzará durante la madrugada del jueves 3 de septiembre, cuando las tormentas fuertes avanzarán sobre Buenos Aires. La jornada tendrá una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C, antes de una mejora parcial durante la tarde, con disminución de la inestabilidad y cielo parcialmente nublado.

Detrás de las tormentas ingresará una masa de aire más frío que provocará un descenso gradual del termómetro. El viernes tendrá una mínima de 10 °C, pero el cambio se profundizará durante el fin de semana, con máximas cada vez más bajas y mañanas plenamente invernales.

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Clima durante el fin de semana
Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

Cuándo llega el tormentón al AMBA

El tormentón llegará al AMBA durante la madrugada del jueves y continuará durante la mañana, con lluvias de variada intensidad y condiciones de fuerte inestabilidad. Ese será el tramo más complicado del pronóstico, especialmente para quienes deban circular temprano o realizar actividades al aire libre.

Durante la segunda parte del día, las tormentas comenzarán a perder intensidad y el cielo quedará parcialmente nublado. Aun así, la humedad persistirá y el cambio de aire ya estará en marcha, preparando el marcado descenso de temperatura previsto desde el viernes sobre Buenos Aires.

Cuándo llega el frío extremo a Buenos Aires

El frío comenzará a sentirse desde el viernes, cuando la mínima baje hasta los 10 °C y la máxima no supere los 17 °C. El sábado profundizará esa tendencia, con temperaturas de entre 8 °C y 14 °C, cielo parcialmente nublado y una recuperación térmica limitada.

El período más frío llegará entre el domingo y el lunes. El primero tendrá una mínima de 5 °C, mientras que al otro día el termómetro caerá hasta los 4 °C. Aunque la máxima repuntará a 14 °C, el cielo mayormente nublado mantendrá una sensación plenamente invernal.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires, día por día

  • Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con tormentas fuertes a la madrugada y mañana. El resto del día se espera cielo parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo de algo a parcialmente nublado.
  • Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.
  • Lunes: mínima de 4 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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