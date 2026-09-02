Se viene el Festival Internacional de Buenos Aires 2026: cuándo es, dónde y todo lo que hay que saber para disfrutar del evento

FIBA 2026 en Buenos Aires Foto: Gobierno de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires volverá a convertirse en un gran escenario cultural, gracias a la edición 2026 del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), uno de los encuentros de artes escénicas más importantes de la región. Durante dos semanas, esta propuesta reunirá el teatro, la danza, la música y distintas disciplinas con artistas nacionales e internacionales pensados para toda la familia.

El festival se realizará del 9 al 20 de septiembre de 2026 y tendrá actividades en distintos espacios porteños. La programación incluye producciones provenientes de Europa, Asia y Latinoamérica, además de una importante presencia de artistas argentinos.

FIBA 2026 en Buenos Aires Foto: Gobierno de la Ciudad

La propuesta busca acercar las artes escénicas a distintos públicos a través de una programación que combina espectáculos, instalaciones, performances y actividades especiales. Algunas de las funciones se realizarán en reconocidos espacios culturales porteños, mientras que otras propuestas ocuparán lugares menos tradicionales.

El festival nació en 1997 y, desde entonces, se consolidó como uno de los principales encuentros culturales de la ciudad. Para esta edición, Buenos Aires volverá a funcionar como punto de encuentro entre creadores locales y artistas de diferentes partes del mundo.

Música, fiesta y teatro: qué se puede ver en el Festival Internacional de Buenos Aires

FIBA 2026 contará con una programación amplia que incluye teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias. Entre las propuestas internacionales se encuentran Contre-nature, del coreógrafo francés Rachid Ouramdane; Dorian, del reconocido director estadounidense Robert Wilson, en una producción de Lituania; LETTERS, una coproducción entre Bolivia y Suiza; KIN (Long): Proyecto Yeonhee I, de la compañía surcoreana Liquid Sound; NO/MAS/SACRE, del español Reinaldo Ribeiro; Instante, de Juan Ignacio Tula, con producción francesa; y La Luna en el Amazonas, del grupo colombiano Mapa Teatro.

La programación nacional también tendrá un lugar central con obras y proyectos de numerosos artistas argentinos. Entre ellos aparecen Fernando Rubio, Rocío Gómez Cantero, Juan Pablo Galimberti, Ricardo Tamburrano, Catherine Biquard, Gustavo Tarrío, Maruja Bustamante, Margarita Bali, Mariano Pensotti, Federico León, Pablo Rotemberg y Alejandro Tantanian, entre otros.

Teatro Colón. Foto Turismo BA.

El Teatro Colón y el San Martín serán los grandes protagonistas del Festival

El Teatro Colón presentará Principio de éxtasis, de Goyo Montero, una propuesta inspirada en El Aleph, de Jorge Luis Borges. Por su parte, el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) participará con producciones como Ópera de los tres centavos, de Gabriel Calderón; Rossini Cards, de Bigonzetti, interpretada por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín; y La lluvia de fuego, de Marilú Marini.

Además, el Teatro Colón y el CTBA realizarán en conjunto una coproducción de Ópera de los tres centavos, lo que suma otro atractivo a la programación.

Algunas de las propuestas internacionales que llegan a Buenos Aires

Entre los espectáculos que forman parte de la programación internacional aparece Contre-nature, una obra del coreógrafo francés Rachid Ouramdane que podrá verse en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín los días 18 y 19 de septiembre a las 20:30, y el 20 de septiembre a las 19.

FIBA 2026 en Buenos Aires Foto: Gobierno de la Ciudad

También se destaca Dorian, creación de Robert Wilson en una producción lituana. Ambas obras fueron anunciadas por la Ciudad como parte de las propuestas internacionales más esperadas de esta edición.

La programación completa incluye propuestas de distintos formatos y procedencias, por lo que quienes recorran la ciudad durante esos días podrán encontrar alternativas para diferentes intereses.

Además de asistir a las funciones, FIBA ofrece una oportunidad para conocer distintos espacios culturales de Buenos Aires y recorrer barrios de la ciudad desde una mirada diferente.

La variedad de sedes permite combinar una salida cultural con paseos, gastronomía y otras actividades turísticas. Para quienes visiten Buenos Aires durante septiembre, el festival puede convertirse así en una alternativa para sumar a la agenda de viaje.