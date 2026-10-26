Clima en Buenos Aires: de 9°C a 23°C, ¿seguirá el frío o volverá el calor esta semana?

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Después de un fin de semana marcado por la inestabilidad, el cielo cubierto y algunas precipitaciones, el tiempo comenzará a mostrar cambios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El pronóstico anticipa mañanas frías, tardes progresivamente más templadas y una baja probabilidad de lluvias durante buena parte de la semana.

El dato que más llama la atención es la amplitud térmica prevista para los próximos días: el termómetro podría marcar una mínima de apenas 9°C el lunes, mientras que hacia el miércoles la máxima alcanzaría los 23°C. Por eso, quienes tengan actividades temprano deberán salir con abrigo, aunque durante la tarde podrían necesitar ropa más liviana.

Durante la tarde de este domingo, la temperatura máxima se ubicará cerca de los 17°C, con cielo mayormente nublado y viento del sector sur de hasta 22 kilómetros por hora. La posibilidad de precipitaciones será baja, de hasta el 10%. Por la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente 13°C, con viento del sudeste y abundante nubosidad.

¿Seguirá lloviendo en el AMBA?

Luego de los chaparrones registrados y previstos para las primeras horas del domingo, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente. Aunque el cielo permanecerá cubierto durante varios momentos de la jornada, la probabilidad de nuevas lluvias disminuirá considerablemente durante la tarde y la noche.

Esto significa que no se espera un episodio de precipitaciones intensas o persistentes durante el cierre del domingo. Sin embargo, la nubosidad, la humedad y el viento del sur mantendrán una sensación térmica fresca, especialmente después de la caída del sol.

De acuerdo con el pronóstico difundido para el Área Metropolitana de Buenos Aires, la posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche será de hasta el 10%. Por ese motivo, el paraguas podría dejar de ser indispensable, aunque conviene revisar las actualizaciones antes de realizar actividades al aire libre.

Lunes con apenas 9°C: vuelve el frío a Buenos Aires

El comienzo de la semana llegará con un marcado descenso de temperatura. Para el lunes 26 de octubre se prevé una mínima de 9°C y una máxima cercana a los 18°C, en una jornada que alternará períodos de cielo parcialmente nublado con otros de mayor cobertura.

El viento soplará principalmente desde el este y existirá una probabilidad de lluvia de hasta el 10% durante la tarde y la noche. Aunque no será una jornada extremadamente fría, la baja temperatura de la mañana obligará a recuperar el abrigo, sobre todo para quienes salgan temprano rumbo al trabajo o la escuela.

La recomendación será vestirse en capas. La diferencia entre las primeras horas y la tarde puede resultar considerable, por lo que un abrigo fácil de guardar permitirá adaptarse al cambio térmico.

El martes sube la temperatura, pero continuará la nubosidad

Durante el martes 27, el termómetro comenzará a recuperarse. La mínima prevista será de 12°C, mientras que la máxima llegará a los 21°C.

A pesar del aumento de temperatura, el cielo se mantendrá mayormente nublado. También se contempla hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones para la segunda mitad del día. En términos generales, será una jornada más templada, aunque todavía sin un regreso completo de las condiciones típicamente primaverales.

¿Cuándo vuelve el calor? El miércoles llegará a 23°C

El cambio más notorio se produciría el miércoles 28 de octubre, cuando la temperatura máxima podría alcanzar los 23°C. La mínima será de aproximadamente 13°C y se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Con esas marcas, el miércoles se perfila como uno de los días más agradables de la semana. No se tratará de calor intenso, pero sí de un ambiente sensiblemente más templado en comparación con los 9°C previstos para el lunes por la mañana.

La combinación de una tarde templada y menor inestabilidad podría favorecer las actividades al aire libre. De todos modos, las temperaturas descenderán nuevamente durante la noche, por lo que seguirá siendo conveniente llevar una prenda adicional.

Jueves y viernes: máximas de 22°C y pocas lluvias

Para el jueves 29 se anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 22°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde aumentará la cobertura nubosa. La probabilidad de precipitaciones será baja, con valores de hasta el 10%.

El viernes 30 mantendrá condiciones similares. Se esperan temperaturas de entre 15°C y 22°C, con cielo mayormente nublado en algunos momentos y parcialmente cubierto en otros. En principio, no se anuncian lluvias importantes para esa jornada.

Entonces, ¿hará frío o calor durante la semana?

La respuesta es que habrá un poco de ambos. El lunes comenzará frío, con una mínima de 9°C, pero las temperaturas irán subiendo a medida que avance la semana. Entre el miércoles y el viernes, las máximas se moverán entre los 22°C y los 23°C, generando un ambiente templado y más cercano a la primavera.

No se prevé una ola de calor ni temperaturas extremas. Tampoco aparecen, por el momento, señales de lluvias abundantes para los próximos días. El principal protagonista será el cambio térmico entre las mañanas frescas y las tardes más agradables.