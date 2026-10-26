comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Buenos Aires: de 9°C a 23°C, ¿seguirá el frío o volverá el calor esta semana?

Tras las lluvias y el cielo cubierto, Buenos Aires tendrá un comienzo de semana frío y un gradual aumento de la temperatura. El día que el termómetro llegará a 23°C.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Niebla en Buenos Aires.
Niebla en Buenos Aires. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Después de un fin de semana marcado por la inestabilidad, el cielo cubierto y algunas precipitaciones, el tiempo comenzará a mostrar cambios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El pronóstico anticipa mañanas frías, tardes progresivamente más templadas y una baja probabilidad de lluvias durante buena parte de la semana.

El dato que más llama la atención es la amplitud térmica prevista para los próximos días: el termómetro podría marcar una mínima de apenas 9°C el lunes, mientras que hacia el miércoles la máxima alcanzaría los 23°C. Por eso, quienes tengan actividades temprano deberán salir con abrigo, aunque durante la tarde podrían necesitar ropa más liviana.

Durante la tarde de este domingo, la temperatura máxima se ubicará cerca de los 17°C, con cielo mayormente nublado y viento del sector sur de hasta 22 kilómetros por hora. La posibilidad de precipitaciones será baja, de hasta el 10%. Por la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente 13°C, con viento del sudeste y abundante nubosidad.

¿Seguirá lloviendo en el AMBA?

Luego de los chaparrones registrados y previstos para las primeras horas del domingo, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente. Aunque el cielo permanecerá cubierto durante varios momentos de la jornada, la probabilidad de nuevas lluvias disminuirá considerablemente durante la tarde y la noche.

Contenido Recomendado

Domingo fresco, con una máxima de 14° y vientos de hasta 22 km/h:qué día sube la temperatura en Buenos Aires, según el SMN

Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA

Lluvias en Buenos Aires:cómo funciona el Visor Hidrometeorológico, el mapa gratuito que muestra cuánto llovió en tu ciudad

Ilustración del Visor Hidrometeorológico un día de lluvia.

Esto significa que no se espera un episodio de precipitaciones intensas o persistentes durante el cierre del domingo. Sin embargo, la nubosidad, la humedad y el viento del sur mantendrán una sensación térmica fresca, especialmente después de la caída del sol.

De acuerdo con el pronóstico difundido para el Área Metropolitana de Buenos Aires, la posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche será de hasta el 10%. Por ese motivo, el paraguas podría dejar de ser indispensable, aunque conviene revisar las actualizaciones antes de realizar actividades al aire libre.

Lunes con apenas 9°C: vuelve el frío a Buenos Aires

El comienzo de la semana llegará con un marcado descenso de temperatura. Para el lunes 26 de octubre se prevé una mínima de 9°C y una máxima cercana a los 18°C, en una jornada que alternará períodos de cielo parcialmente nublado con otros de mayor cobertura.

El viento soplará principalmente desde el este y existirá una probabilidad de lluvia de hasta el 10% durante la tarde y la noche. Aunque no será una jornada extremadamente fría, la baja temperatura de la mañana obligará a recuperar el abrigo, sobre todo para quienes salgan temprano rumbo al trabajo o la escuela.

La recomendación será vestirse en capas. La diferencia entre las primeras horas y la tarde puede resultar considerable, por lo que un abrigo fácil de guardar permitirá adaptarse al cambio térmico.

El martes sube la temperatura, pero continuará la nubosidad

Durante el martes 27, el termómetro comenzará a recuperarse. La mínima prevista será de 12°C, mientras que la máxima llegará a los 21°C.

A pesar del aumento de temperatura, el cielo se mantendrá mayormente nublado. También se contempla hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones para la segunda mitad del día. En términos generales, será una jornada más templada, aunque todavía sin un regreso completo de las condiciones típicamente primaverales.

¿Cuándo vuelve el calor? El miércoles llegará a 23°C

El cambio más notorio se produciría el miércoles 28 de octubre, cuando la temperatura máxima podría alcanzar los 23°C. La mínima será de aproximadamente 13°C y se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Con esas marcas, el miércoles se perfila como uno de los días más agradables de la semana. No se tratará de calor intenso, pero sí de un ambiente sensiblemente más templado en comparación con los 9°C previstos para el lunes por la mañana.

La combinación de una tarde templada y menor inestabilidad podría favorecer las actividades al aire libre. De todos modos, las temperaturas descenderán nuevamente durante la noche, por lo que seguirá siendo conveniente llevar una prenda adicional.

Jueves y viernes: máximas de 22°C y pocas lluvias

Para el jueves 29 se anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 22°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde aumentará la cobertura nubosa. La probabilidad de precipitaciones será baja, con valores de hasta el 10%.

El viernes 30 mantendrá condiciones similares. Se esperan temperaturas de entre 15°C y 22°C, con cielo mayormente nublado en algunos momentos y parcialmente cubierto en otros. En principio, no se anuncian lluvias importantes para esa jornada.

Entonces, ¿hará frío o calor durante la semana?

La respuesta es que habrá un poco de ambos. El lunes comenzará frío, con una mínima de 9°C, pero las temperaturas irán subiendo a medida que avance la semana. Entre el miércoles y el viernes, las máximas se moverán entre los 22°C y los 23°C, generando un ambiente templado y más cercano a la primavera.

No se prevé una ola de calor ni temperaturas extremas. Tampoco aparecen, por el momento, señales de lluvias abundantes para los próximos días. El principal protagonista será el cambio térmico entre las mañanas frescas y las tardes más agradables.

ClimaServicio Meteorológico NacionalAMBA
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Domingo fresco, con una máxima de 14° y vientos de hasta 22 km/h:qué día sube la temperatura en Buenos Aires, según el SMN

    Domingo fresco, con una máxima de 14° y vientos de hasta 22 km/h: qué día sube la temperatura en Buenos Aires, según el SMN

  2. Lluvias en Buenos Aires:cómo funciona el Visor Hidrometeorológico, el mapa gratuito que muestra cuánto llovió en tu ciudad

    Lluvias en Buenos Aires: cómo funciona el Visor Hidrometeorológico, el mapa gratuito que muestra cuánto llovió en tu ciudad

  3. Vuelven las lluvias a Buenos Aires:cuándo llegará el frío de 8 grados y qué día mejorará el tiempo

    Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo llegará el frío de 8 grados y qué día mejorará el tiempo

  4. ¿No se inunda más?:así es el mapa de riesgo hídrico que muestra las zonas de Buenos Aires más vulnerables ante el Súper Niño

    ¿No se inunda más?: así es el mapa de riesgo hídrico que muestra las zonas de Buenos Aires más vulnerables ante el Súper Niño

  5. Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes:cuáles son las zonas afectadas

    Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa:“Las críticas se responden con argumentos”

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa: “Las críticas se responden con argumentos”

Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil:“Un auténtico 17 de Octubre electoral”

Milei, expectante por las elecciones en Brasil:apuesta a un triunfo de Bolsonaro para consolidar la derecha internacional

Reforma del Banco Central:el Gobierno busca revertir en Diputados los cambios clave que aprobó el Senado

Economía

ANSES paga a jubilados y pensionados:el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre

ANSES paga a jubilados y pensionados: el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre

Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Internacionales

Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil:“Un auténtico 17 de Octubre electoral”

Lula da Silva ganó en la mayoría de las 15 mesas de Buenos Aires:cómo votaron los brasileños en CABA

En 1996, Brasil comenzó a utilizar urnas electrónicas y 4 años después las llevó a todo el país:cómo funcionan y por qué los resultados se conocen tan rápido