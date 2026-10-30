Entrada gratis para recorrer fiestas populares: habrá postres gigantes, fogones y autos clásicos este fin de semana en la provincia de Buenos Aires

El postre gigante que promete sorprender a los visitantes Foto: Instagram @fiestanacionaldelpostre

El último fin de semana de octubre ofrecerá una oportunidad para salir de la rutina sin alejarse demasiado. Distintos municipios de la provincia de Buenos Aires preparan fiestas populares con entrada gratuita, gastronomía, música, ferias y espectáculos para todas las edades. Entre las propuestas sobresalen un postre de dimensiones extraordinarias, vehículos clásicos y una fogata convertida en obra colectiva.

La agenda se desplegará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1° de noviembre. Además de brindar entretenimiento, cada encuentro permitirá descubrir relatos locales, oficios y productos que forman parte de la identidad bonaerense. Antes de viajar, se recomienda consultar los canales oficiales, ya que las actividades al aire libre pueden modificarse por cuestiones climáticas.

Balcarce volverá a convertir la pastelería en una fiesta

La 22ª Fiesta Nacional del Postre se desarrollará durante tres jornadas en el predio de la Sociedad Rural de Balcarce. La celebración había sido anunciada inicialmente para el fin de semana largo del 9 al 12 de octubre, pero fue reprogramada. Su nueva fecha comprende el viernes 30, sábado 31 y domingo 1°, con actividades desde las 10 durante la apertura.

El público encontrará demostraciones culinarias, propuestas recreativas, espectáculos, danzas y espacios pensados para compartir en familia. También habrá transporte público entre el centro balcarceño y el predio, con servicios de ida y vuelta durante las tres jornadas.

Un fin de semana para disfrutar de los sabores bonaerenses Foto: Instagram @fiestanacionaldelpostre

Uno de los protagonistas será el Postre Balcarce, creado alrededor de 1950 por el pastelero Guillermo Talou. Su receta combina pionono, crema, dulce de leche, merengue, nueces y coco rallado. Con el tiempo, la preparación se transformó en emblema de la ciudad y dio origen a una celebración que reúne a cocineros, productores, estudiantes y emprendedores.

La expectativa estará puesta en el desafío de elaborar el postre más largo, una iniciativa colectiva que resume el espíritu del evento: unir tradición, creatividad y trabajo comunitario alrededor de un sabor reconocido en todo el país.

Las Flores reunirá motores, estética vintage y música country

Quienes prefieran los fierros podrán acercarse al Parque Plaza Montero, escenario de la 9ª edición de Las Flores Cars, Bikes & Country Music Festival. El encuentro está previsto entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre y propone combinar exhibiciones, shows y un entorno natural elegido cada año por fanáticos de lugares.

Motores, cromados y espíritu vintage en Las Flores Foto: Instagram @lasflorescountry

La programación contempla autos clásicos estadounidenses, motos, camionetas y hot rods, además de música country, artistas nacionales e internacionales, line dance y un desfile de vaqueras. Con acceso gratuito, el festival busca mantener el carácter familiar que lo convirtió en un clásico local.

Más allá del brillo de los cromados, estos vehículos funcionan como piezas de historia. Los automóviles antiguos permiten observar cambios en el diseño, la industria y las costumbres de viaje, mientras que la cultura country aporta una estética vinculada con las rutas, los encuentros al aire libre y la música popular norteamericana.

Los Cardales encenderá una obra inspirada en Julio Verne

Otra parada será la 33ª Fogata de Los Cardales, en la plaza Mitre. La edición estará inspirada en Julio Verne y en De la Tierra a la Luna, novela publicada en 1865, casi un siglo antes de que la humanidad concretara el alunizaje del Apolo 11.

La celebración, nacida hace más de tres décadas por iniciativa vecinal, combina arte efímero, feria, gastronomía y espectáculos. Su momento culminante es el show del fuego, cuando la estructura creada para la ocasión se transforma frente al público.

La fogata que iluminará una noche cargada de emoción Foto: Instagram @fogatadeloscardales

Verne imaginó viajes submarinos, expediciones extraordinarias y desafíos tecnológicos cuando muchos parecían imposibles. Por eso, su universo resulta apropiado para una fiesta que invita a reunirse alrededor de una creación destinada a desaparecer.

Una escapada que también sostiene las economías locales

Estas celebraciones movilizan alojamientos, restaurantes, comercios, artesanos y pequeños productores. La provincia considera a las fiestas populares y a las rutas gastronómicas herramientas para impulsar el turismo durante todo el año y poner en valor la diversidad cultural de sus municipios.

Así, una salida gratuita puede convertirse en mucho más que un paseo. Probar un postre tradicional, contemplar un automóvil restaurado o presenciar una fogata permite acercarse a historias construidas durante décadas. Este fin de semana, Buenos Aires ofrecerá tres maneras diferentes de celebrar su identidad: con sabor, motores y fuego.