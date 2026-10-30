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Viernes de granizo, tormentas y fuertes vientos: las fotos y videos del temporal que azotó al AMBA

Durante todo el día habrá actividad eléctrica y un fuerte temporal de lluvias intensas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Lluvias y granizo en la provincia de Buenos Aires
Lluvias y granizo en la provincia de Buenos Aires Foto: Captura
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El viernes por la madrugada comenzó con un fuerte temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las tormentas eléctricas y las intensas precipitaciones sorprendieron a los vecinos. En distintas localidades del conurbano bonaerense, se registró una fuerte caída de granizo, con episodios que quedaron registrados en las redes sociales.

Entre las localidades más afectadas se encuentran Burzaco, Adrogué y Temperley. En tanto, en la zona oeste del Gran Buenos Aires también se registraron fuertes tormentas, que provocaron complicaciones en las calles por la gran cantidad de agua caída en poco tiempo. Los vecinos captaron estos episodios en distintos videos que compartieron en las redes sociales.

Granizo y tormentas en la provincia de Buenos Aires
Granizo y tormentas en la provincia de Buenos Aires

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense. Según el organismo, se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Las tormentas pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Además, el pronóstico anticipa valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

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Lluvias y granizo en la provincia de Buenos Aires
Lluvias y granizo en la provincia de Buenos Aires Foto: Captura

Qué recomienda el SMN ante las fuertes tormentas

Frente a las condiciones meteorológicas adversas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos y evitar accidentes.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

  • Evitar salir de casa mientras duren las tormentas fuertes.
  • No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda, siempre que sea seguro hacerlo.
  • Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
  • Guardar o sujetar los objetos que puedan volarse por las ráfagas.
  • Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en una vivienda, un edificio o un vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y extremar las precauciones mientras continúen las condiciones de inestabilidad.

Lluvias y granizo en la provincia de Buenos Aires
Lluvias y granizo en la provincia de Buenos Aires Foto: Captura

El sábado será el mejor día del fin de semana

Después de un viernes marcado por el tiempo inestable, el sábado mostrará una mejora considerable. No se esperan precipitaciones significativas y podrían aparecer algunos períodos de sol, especialmente durante las primeras horas.

La mañana tendrá cielo algo nublado, mientras que por la tarde aumentará la cobertura nubosa. A pesar de eso, las condiciones serán más favorables para realizar paseos, encuentros familiares, compras o actividades recreativas fuera de casa.

La mínima se mantendrá cerca de los 14 grados, pero la máxima ascenderá hasta los 25 grados. De esta forma, el sábado se perfila como la jornada más conveniente para aprovechar el exterior sin una amenaza inmediata de lluvias.

Lluvia y granizo en la provincia de Buenos Aires
Lluvia y granizo en la provincia de Buenos Aires

Qué pasará con el clima durante el domingo

El domingo comenzará con condiciones relativamente estables. Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvia, por lo que las primeras horas todavía podrían resultar adecuadas para organizar actividades al aire libre.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la tarde y la noche. En ese período aumentará nuevamente la inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

La temperatura mínima será cercana a los 15 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 26 grados. Así, el domingo se convertiría en el día más cálido del fin de semana. La combinación de calor y humedad favorecerá el desarrollo de condiciones inestables al finalizar la jornada.

ClimaTormentasAMBA
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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