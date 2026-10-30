comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“Fue un acto de absoluto salvajismo”: la declaración del abogado tras conocer la autopsia de Nancy Godoy

El representante de la familia de la docente rural habló luego de recibir los resultados preliminares del examen forense. Las lesiones defensivas, las muestras genéticas y la posible participación de varias personas son algunos de los puntos centrales de la investigación.

Canal 26 | Policiales
Por Canal 26 | Policiales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes.
Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El abogado de la familia de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada sin vida en Corrientes, calificó el crimen como un “acto de absoluto salvajismo” después de conocer los resultados preliminares de la autopsia. Sus declaraciones reflejaron la conmoción provocada por las características del ataque y anticiparon cuáles serán las próximas medidas para intentar esclarecer el caso.

El informe forense confirmó que la víctima presentaba numerosas lesiones cortantes y punzocortantes en distintas partes del cuerpo. Algunas habrían sido provocadas cuando todavía se encontraba con vida. Los especialistas también identificaron heridas en uno de sus antebrazos compatibles con un intento de defensa.

La familia recibió los primeros detalles durante una comunicación con integrantes del Instituto Médico Forense y representantes del Ministerio Público Fiscal. Aunque los resultados aportaron información relevante, todavía quedan pendientes diferentes estudios científicos que podrían definir cuándo ocurrió la muerte, cuántas personas participaron y qué elementos fueron utilizados.

La reacción del abogado de la familia de Nancy Godoy

Tras conocer el contenido del examen forense, el representante legal de la familia sostuvo que la docente fue víctima de un ataque de extrema violencia. La expresión “absoluto salvajismo” sintetizó su reacción frente a la cantidad y las características de las lesiones descubiertas durante la autopsia.

Contenido Recomendado

El acusado de los femicidios en Retiro y Córdoba se negó a declarar y permanecerá detenido

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba.

En 1931, el crimen de Julia Wallace quedó impune tras un polémico juicio:95 años después, la justicia británica continúa sin hallar al culpable

El crimen de Julia Wallace en Liverpool, Inglaterra.
Femicidio de Nancy Godoy
Femicidio de Nancy Godoy Foto: Redes Sociales

El abogado también señaló que existe la posibilidad de que más de una persona haya intervenido en el crimen. Esta hipótesis estaría relacionada con la multiplicidad de heridas, las lesiones defensivas y la eventual utilización de diferentes elementos cortantes.

Sin embargo, esa línea investigativa aún deberá ser respaldada por pruebas científicas, declaraciones testimoniales y otros elementos incorporados al expediente. Los investigadores buscan determinar el grado de participación que habría tenido cada una de las personas bajo sospecha.

Qué reveló la autopsia de la docente rural

La autopsia determinó que Nancy Godoy sufrió múltiples heridas distribuidas en diferentes sectores del cuerpo. Una parte de las lesiones sería compatible con un intento de protección ante el ataque, lo que podría indicar que la víctima trató de resistirse.

Los peritos también analizan si fue utilizada más de un arma. La variedad de las lesiones abrió esa posibilidad, aunque será necesario esperar los estudios complementarios antes de obtener una conclusión definitiva.

El informe constató, además, mutilaciones y la amputación de la mano izquierda. El estado en el que fueron encontrados los restos obligó a los especialistas a diferenciar las heridas relacionadas directamente con el crimen de aquellas alteraciones posteriores que pudieron ser causadas por animales del lugar.

Las pruebas genéticas podrían ser determinantes

Una de las claves de la investigación será el análisis del material biológico y genético recuperado durante la autopsia. Los especialistas intentarán establecer si las muestras permiten identificar un perfil genético y vincularlo con alguno de los sospechosos.

Debido al estado de descomposición del cuerpo, los métodos convencionales no permitieron determinar inicialmente si la víctima había sufrido una agresión sexual. Por ese motivo, se utilizarán procedimientos especializados para buscar marcadores biológicos.

Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes
Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes Foto: Redes Sociales

Hasta que dichos resultados estén disponibles, esa posibilidad continúa bajo investigación y no puede considerarse confirmada. Los peritajes deberán aportar información objetiva antes de que los fiscales puedan avanzar sobre esa hipótesis.

También se solicitaron estudios entomológicos para intentar establecer con mayor precisión la fecha y la hora aproximada de la muerte. Esa información resultará fundamental para reconstruir los últimos movimientos de la docente y compararlos con los testimonios reunidos.

La hipótesis sobre la participación de varias personas

La sospecha de que en el ataque pudo participar más de una persona ocupa un lugar central en el expediente. La Justicia deberá reconstruir cómo se produjo el crimen, dónde comenzó la agresión y si el cuerpo fue trasladado posteriormente.

En la causa hay cinco personas detenidas con prisión preventiva. Tres fueron imputadas como coautoras de femicidio, una mujer está acusada como coautora de homicidio simple y otro sospechoso quedó involucrado por falso testimonio.

De todos modos, las responsabilidades deberán ser establecidas durante el proceso judicial. Las personas investigadas mantienen el principio de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

Dónde fue encontrado el cuerpo de Nancy Godoy

Los restos de la docente fueron localizados en un antiguo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la escuela rural donde trabajaba como directora suplente. Cerca del lugar apareció un bolso con efectos personales, entre ellos su teléfono celular.

Nancy Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado el 28 del mismo mes, después de varias semanas de búsqueda.

Ahora, los investigadores esperan los resultados genéticos, biológicos y entomológicos. Esos estudios podrían revelar cuántas personas participaron, cuál fue la mecánica del ataque y qué responsabilidad habría tenido cada sospechoso en un crimen que causó una profunda conmoción.

AsesinatoInvestigaciónMaestra
Canal 26 | Policiales
Canal 26 | Policiales

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte la información más precisa sobre el ámbito policial, la seguridad y el mundo judicial. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tenían 138 kilos de carne podrida, cucarachas y excremento de roedores:una carnicería de Entre Ríos fue clausurada tras una inspección inesperada

    Tenían 138 kilos de carne podrida, cucarachas y excremento de roedores: una carnicería de Entre Ríos fue clausurada tras una inspección inesperada

  2. Allanaron una casa en Merlo por la venta de libretas de AUH falsas:secuestraron 173 formularios

    Allanaron una casa en Merlo por la venta de libretas de AUH falsas: secuestraron 173 formularios

  3. Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural que había desaparecido en Corrientes

    Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural que había desaparecido en Corrientes

  4. Terminó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona:absolvieron a un médico y la sentencia se conocerá el 22 de diciembre

    Terminó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona: absolvieron a un médico y la sentencia se conocerá el 22 de diciembre

  5. El informe preliminar de la autopsia a Nancy Godoy arrojó que el cuerpo de la docente tenía heridas cortopunzantes

    El informe preliminar de la autopsia a Nancy Godoy arrojó que el cuerpo de la docente tenía heridas cortopunzantes
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Ejército Argentino incorporó su tercer helicóptero Bell 407 GXi:qué velocidad alcanza y cuánto puede volar

helicóptero Bell 407 GXi

Cambios en Salud Mental e inversiones:qué aprobó el Senado tras una sesión decisiva

Milei y Lula podrían volver a cruzarse en medio de la tensión por Bolsonaro:las fechas y cumbres clave antes de 2027

El Gobierno negó irregularidades en la huida de Flávio Bolsonaro y afirmó que colabora con la Justicia

Economía

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en noviembre 2026 después del descuento de PAMI

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2026 después del descuento de PAMI

Colectivos:el Gobierno aumentará los subsidios y definió qué pasará con el boleto en el AMBA

ANSES:quiénes cobran el viernes 30 de octubre y qué prestaciones siguen vigentes

Crisis en Pauny:debe más de $1.000 millones, trabaja solo 3 días por semana y busca inversores

Internacionales

Ataque a Binance:qué pasó con los retiros y por qué la empresa asegura que los fondos están protegidos

Binance. Foto: Reuters

En una Casa Blanca vestida de Halloween, Donald y Melania Trump celebraron con la entrega de caramelos a decenas de niños

La megaconstrucción de 1.366 millones de euros bajo un hospital:12 estaciones de metro y excavaciones a 22 metros de profundidad

Era pasajero de uno de los trenes que chocaron en España, sobrevivió y terminó salvando vidas:la historia de Josue Garcia-Otero, el bombero héroe