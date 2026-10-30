“Fue un acto de absoluto salvajismo”: la declaración del abogado tras conocer la autopsia de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

El abogado de la familia de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada sin vida en Corrientes, calificó el crimen como un “acto de absoluto salvajismo” después de conocer los resultados preliminares de la autopsia. Sus declaraciones reflejaron la conmoción provocada por las características del ataque y anticiparon cuáles serán las próximas medidas para intentar esclarecer el caso.

El informe forense confirmó que la víctima presentaba numerosas lesiones cortantes y punzocortantes en distintas partes del cuerpo. Algunas habrían sido provocadas cuando todavía se encontraba con vida. Los especialistas también identificaron heridas en uno de sus antebrazos compatibles con un intento de defensa.

La familia recibió los primeros detalles durante una comunicación con integrantes del Instituto Médico Forense y representantes del Ministerio Público Fiscal. Aunque los resultados aportaron información relevante, todavía quedan pendientes diferentes estudios científicos que podrían definir cuándo ocurrió la muerte, cuántas personas participaron y qué elementos fueron utilizados.

La reacción del abogado de la familia de Nancy Godoy

Tras conocer el contenido del examen forense, el representante legal de la familia sostuvo que la docente fue víctima de un ataque de extrema violencia. La expresión “absoluto salvajismo” sintetizó su reacción frente a la cantidad y las características de las lesiones descubiertas durante la autopsia.

Femicidio de Nancy Godoy Foto: Redes Sociales

El abogado también señaló que existe la posibilidad de que más de una persona haya intervenido en el crimen. Esta hipótesis estaría relacionada con la multiplicidad de heridas, las lesiones defensivas y la eventual utilización de diferentes elementos cortantes.

Sin embargo, esa línea investigativa aún deberá ser respaldada por pruebas científicas, declaraciones testimoniales y otros elementos incorporados al expediente. Los investigadores buscan determinar el grado de participación que habría tenido cada una de las personas bajo sospecha.

Qué reveló la autopsia de la docente rural

La autopsia determinó que Nancy Godoy sufrió múltiples heridas distribuidas en diferentes sectores del cuerpo. Una parte de las lesiones sería compatible con un intento de protección ante el ataque, lo que podría indicar que la víctima trató de resistirse.

Los peritos también analizan si fue utilizada más de un arma. La variedad de las lesiones abrió esa posibilidad, aunque será necesario esperar los estudios complementarios antes de obtener una conclusión definitiva.

El informe constató, además, mutilaciones y la amputación de la mano izquierda. El estado en el que fueron encontrados los restos obligó a los especialistas a diferenciar las heridas relacionadas directamente con el crimen de aquellas alteraciones posteriores que pudieron ser causadas por animales del lugar.

Las pruebas genéticas podrían ser determinantes

Una de las claves de la investigación será el análisis del material biológico y genético recuperado durante la autopsia. Los especialistas intentarán establecer si las muestras permiten identificar un perfil genético y vincularlo con alguno de los sospechosos.

Debido al estado de descomposición del cuerpo, los métodos convencionales no permitieron determinar inicialmente si la víctima había sufrido una agresión sexual. Por ese motivo, se utilizarán procedimientos especializados para buscar marcadores biológicos.

Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes Foto: Redes Sociales

Hasta que dichos resultados estén disponibles, esa posibilidad continúa bajo investigación y no puede considerarse confirmada. Los peritajes deberán aportar información objetiva antes de que los fiscales puedan avanzar sobre esa hipótesis.

También se solicitaron estudios entomológicos para intentar establecer con mayor precisión la fecha y la hora aproximada de la muerte. Esa información resultará fundamental para reconstruir los últimos movimientos de la docente y compararlos con los testimonios reunidos.

La hipótesis sobre la participación de varias personas

La sospecha de que en el ataque pudo participar más de una persona ocupa un lugar central en el expediente. La Justicia deberá reconstruir cómo se produjo el crimen, dónde comenzó la agresión y si el cuerpo fue trasladado posteriormente.

En la causa hay cinco personas detenidas con prisión preventiva. Tres fueron imputadas como coautoras de femicidio, una mujer está acusada como coautora de homicidio simple y otro sospechoso quedó involucrado por falso testimonio.

De todos modos, las responsabilidades deberán ser establecidas durante el proceso judicial. Las personas investigadas mantienen el principio de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

Dónde fue encontrado el cuerpo de Nancy Godoy

Los restos de la docente fueron localizados en un antiguo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la escuela rural donde trabajaba como directora suplente. Cerca del lugar apareció un bolso con efectos personales, entre ellos su teléfono celular.

Nancy Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado el 28 del mismo mes, después de varias semanas de búsqueda.

Ahora, los investigadores esperan los resultados genéticos, biológicos y entomológicos. Esos estudios podrían revelar cuántas personas participaron, cuál fue la mecánica del ataque y qué responsabilidad habría tenido cada sospechoso en un crimen que causó una profunda conmoción.