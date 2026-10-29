Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará el clima este jueves 29 de octubre y cuándo vuelven las lluvias

Se esperan lluvias aisladas, humedad elevada y temperaturas templadas durante la jornada.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana tendrá este jueves 29 de octubre una jornada marcada por temperaturas agradables, nubosidad y posibilidad de lluvias. Según los pronósticos publicados con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima rondará los 14°C y la máxima alcanzará los 22°C.

Aunque las condiciones térmicas serán templadas, la elevada humedad y las precipitaciones podrían modificar la sensación térmica. También se esperan vientos leves provenientes del noreste.

El panorama meteorológico anticipa condiciones variables durante los próximos días, con períodos de estabilidad y un posible regreso de las lluvias durante los primeros días de noviembre.

La temperatura máxima alcanzará los 22°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 14°C. Foto: Unsplash.

Sin embargo, el pronóstico del SMN contempla chaparrones y tormentas aisladas, especialmente durante las primeras horas de la jornada. La sensación térmica podría ubicarse cerca de los 23°C durante las horas más cálidas.

La humedad será uno de los factores más destacados, con registros que alcanzan el 91%. Este elevado porcentaje de humedad relativa podría generar una sensación de ambiente pesado, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Además, la combinación de nubosidad, vientos leves y posibles precipitaciones favorecerá la persistencia de condiciones húmedas a lo largo de la jornada. Por este motivo, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico del tiempo, especialmente para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre.

Pronóstico extendido en Buenos Aires: cómo estará el tiempo del 30 de octubre al 3 de noviembre

El pronóstico extendido anticipa una combinación de jornadas inestables y períodos de mejores condiciones meteorológicas.

Para el viernes 30 de octubre, se esperan lluvias ligeras desde la mañana hasta la tarde, acompañadas por humedad elevada y vientos del noreste.

El sábado 31 de octubre podría presentar una mejoría, con cielo mayormente despejado y algunos intervalos nubosos.

Durante el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, el pronóstico original contempla el regreso de lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarían entre los 14°C y los 22°C.

La probabilidad de precipitaciones alcanza el 48%, con cielo mayormente nublado y vientos leves del noreste. Foto: NA.

Recomendaciones ante las lluvias y la humedad en la Ciudad de Buenos Aires

Frente a este escenario, se aconseja llevar paraguas o piloto, especialmente para quienes tengan previsto permanecer varias horas fuera de sus hogares.

También resulta conveniente utilizar calzado adecuado para superficies húmedas y optar por ropa liviana, acompañada de algún abrigo ligero para los momentos de menor temperatura.

Para quienes tengan actividades programadas durante el fin de semana, será importante consultar las actualizaciones del pronóstico debido a la posibilidad de nuevas precipitaciones.