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El pronóstico alerta por tormentas fuertes en el AMBA: a qué hora llueve y qué día mejora el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Las tormentas se mantendrán hasta la tarde, pero el sábado llegará una mejora temporaria.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias, tormentas, clima.
Se vienen tormentas fuertes al AMBA. Foto: NA.
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un viernes marcado por las tormentas fuertes, según indica el pronóstico informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La inestabilidad afectará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a diferentes localidades del conurbano bonaerense.

La temperatura se ubicará entre los 15 °C de mínima y los 23 °C de máxima. Las precipitaciones podrán presentarse durante buena parte de la jornada y se mantendrán, al menos, hasta la tarde.

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, evitar calles anegadas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.

A qué hora llueve en el AMBA

Según el pronóstico del SMN, las tormentas fuertes continuarán hasta la tarde del viernes. Si bien los datos disponibles no establecen una hora exacta para el final de las precipitaciones, la tendencia indica que las condiciones comenzarán a mejorar hacia las últimas horas de la jornada.

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Clima nublado
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El pronóstico indica tormentas fuertes para este viernes en el AMBA. Foto: NA

Durante los períodos de mayor intensidad podrían registrarse abundante caída de agua en cortos lapsos, actividad eléctrica y ráfagas. Por este motivo, quienes tengan previsto trasladarse por el AMBA deberán consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

La mejora llegará el sábado, cuando no se esperan lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La jornada comenzará con neblina durante la madrugada, por lo que podría reducirse la visibilidad en accesos, autopistas y rutas cercanas.

Con el paso de las horas, el cielo permanecerá parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24 °C.

De esta manera, el sábado será el día con mejores condiciones del fin de semana para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, la estabilidad será temporaria, debido a que las tormentas podrían regresar el domingo.

El pronóstico para el domingo en el AMBA

El domingo comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. La mínima prevista será de 15 °C y la máxima llegará a los 25 °C.

Hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas. A diferencia del viernes, las precipitaciones no abarcarían toda la jornada, aunque será necesario seguir las actualizaciones del SMN para conocer su intensidad y ubicación.

Cómo estará el tiempo durante la próxima semana

Después de las tormentas aisladas del domingo, el comienzo de la semana estará caracterizado por la abundante nubosidad, aunque sin lluvias previstas en los datos disponibles.

El pronóstico extendido para el AMBA indica:

  • Viernes: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. Tormentas fuertes hasta la tarde.
  • Sábado: mínima de 14 °C y máxima de 24 °C. Neblina durante la madrugada y cielo parcialmente nublado el resto del día, sin lluvias previstas.
  • Domingo: mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.
  • Lunes: mínima de 16 °C y máxima de 26 °C. Cielo mayormente nublado.
  • Martes: mínima de 16 °C y máxima de 22 °C. Cielo mayormente nublado.

El lunes será el día más cálido del período, con una máxima de 26 °C. El martes, en cambio, se producirá un descenso de la temperatura y el registro máximo no superará los 22 °C.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Frente al pronóstico de tormentas, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos conectados a la corriente.

También se aconseja no circular por calles inundadas, retirar objetos de balcones y patios, y tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentación, teléfono y elementos básicos.

ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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